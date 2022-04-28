Болгарія також запропонувала свій порт як логістичний хаб для перевалки агропродукції.

Україна зараз захищає цінності всієї Європи і світу, свободу для кожного європейського народу. Саме зараз і саме в Україні вирішується, чи зможуть інші європейські народи жити вільно і демократично.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з премʼєром Болгарії Кірілом Петковим з нагоди його візиту в Київ.

"Сьогодні в розмові з премʼєр-міністром Болгарії ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Переконаний, така співпраця буде вигідною для болгарської економіки. А для нас дуже важливі терміни, бо ми воюємо щоденно", – заявив Зеленський.

Він повідомив також, що Україна готова постачати електроенергію в Болгарію та зацікавлена диверсифікацією постачання газу зокрема через трансбалканський газопровід. Досягнені домовленості щодо транспортування української продукції з України через чорноморський порт Варна.

"Українська сторона надасть необхідне сприяння щодо болгарського судна, яке заблоковане в місті Чорноморськ", – додав Зеленський.

Петков своєю чергою зазначив, що Україна неодмінно переможе в цій війні, і європейські держави допомагатимуть їй у цьому.

"Маємо дуже багато напрямків підтримки. Болгарія з радістю сприятиме експорту української електроенергії до Болгарії. Болгарія буде абсолютно рада запропонувати порт Варну як логістичний хаб для перевалки борошна. Говорячи про енергетичну безпеку, Болгарія може дієво долучитися до допомоги Україні у використанні трансбалканського трубопроводу", – заявив Петков.

Болгарія також висловила зацікавлення післявоєнним відновленням одного з південних регіонів України.

"Ваш запит щодо ремонту і відновлення деякої військової техніки важкої на підприємствах в Болгарії – думаю, це стане доброю можливістю для України і Болгарії. Нам буде приємно надати таку допомогу", – заявив премʼєр-міністр.

Петков підкреслив, що ЄС має дати чіткий сигнал, що Україна є членом європейської родини, і що Болгарія підтримує її на шляху до Євросоюзу.

Нагадаємо, сьогодні зі своїм першим візитом в Україну прибув Кіріл Петков на чолі з болгарською урядовою делегацією. Гості відвідали міста на Київщині, де на власні очі побачили руйнування, завдані російською агресією. Прем'єр-міністра Болгарії супроводжують міністр оборони Драгомир Заков, депутати Калоян Ікономов, Станіслав Балабанов і Атанас Атанасов, а також директор Ситуаційного центру МЗС Антон Марков.

Минулого тижня Петков закликав співгромадян пожертвувати зарплати на допомогу Україні. Він на своїй сторінці у Facebook повідомив, що відкрив громадську кампанію збору фінансів, які будуть надані українському уряду.

Допомогти військовою технікою Болгарія не може, бо сама має її недостатньо.