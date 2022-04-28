Зеленський уперше за час вторгнення провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад

Держава має надати майже 600 тисяч квартир для забезпечення переселенців житлом

За участю президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, на якому розглядалися питання функціонування держави в умовах війни.

Захід провели у форматі відеоконференції, повідомила пресслужба глави держави.

Учасники заходу обговорили План післявоєнної відбудови України, а також забезпечення житлом тимчасових переселенців.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що держава має надати майже 600 тисяч квартир для забезпечення переселенців житлом. Зважаючи на масштаб потреб, було обрано підхід будівництва з нуля, а також викупу готових квартир у забудовників.

У свою чергу президент закликав ухвалити всі необхідні зміни до нормативно-правових актів, щоб нове житло в Україні обов’язково будували з комфортними бомбосховищами, а старий житловий фонд був обладнаний відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян.

Володимир Зеленський також поставив завдання підготувати плани відбудови міст, містечок і громад, які постраждали від російського вторгнення.

«Буде об’єднання фінансів, фахівців і технологій, які нам просто передаватимуть наші партнери. Потрібен чіткий амбітний план, щоб – у хорошому сенсі – заразити їх цим проектом, щоб вони давали своїх архітекторів, щоб ми об’єднували їх із нашими фахівцями», – сказав Володимир Зеленський.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, у державі вже розробляється нова стратегія регіонального розвитку. Він наголосив, що під час відбудови країни застосовуватимуть усі найкращі світові практики розвитку міст з урахуванням потреб енергоефективності, наявності сучасних систем постачання, безпеки та інклюзивності.

За результатами обговорення президент доручив очільнику МВС разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним та командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрієм Галушкіним повести нараду щодо впорядкування правил поводження зі зброєю на територіях, де не відбуваються бойові дії.