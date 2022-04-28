Більш ніж половина" із 90 гаубиць, які США направляють в Україну, вже у країні, – речник Пентагону

50 українців пройшли навчання на гаубицях, вони збираються повернутися в Україну та "навчити своїх товаришів".

"Більш ніж половина" із 90 гаубиць, які США направляють в Україну, вже у країні.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, передає ZN.ua.

"Сьогодні, не називаючи повних цифр, більш як половина цих гаубиць перебувають в Україні. 50 українців пройшли навчання на гаубицях, вони збираються повернутися в Україну та"навчити своїх товаришів", – зазначив Кірбі.

Ті 50 українців, які вже пройшли навчання на гаубицях, були частиною "першого траншу" навчання, додав Кірбі.

Пентагон також опублікував сьогодні фото підготовки гаубиць до відправки в Україну.

Фото: Міноборони США

Фото: Міноборони США

21 квітня у Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги Україні. Цей пакет допомоги включає гаубиці калібру 155 мм та снаряди до них, понад 120 безпілотних апаратів Phoenix Ghost; польове обладнання та запчастини.