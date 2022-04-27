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Українські військові на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів

У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати "200-м маршрутом".

Бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами посадовця, затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування. 

Фото: Олег Синєгубов

Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя. 

"У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати «200-м маршрутом»", – наголосив голова ОВА. 

Раніше сьогодні бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців повідомили, що звільнили від загарбників ще один український населений пункт і взяли в полон російських окупантів.

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