У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати "200-м маршрутом".
Головна — Суспільство — Війна —
Українські військові на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів
Бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
За словами посадовця, затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування.
Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.
"У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати «200-м маршрутом»", – наголосив голова ОВА.
Раніше сьогодні бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців повідомили, що звільнили від загарбників ще один український населений пункт і взяли в полон російських окупантів.