У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати "200-м маршрутом".

Бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами посадовця, затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування.

Фото: Олег Синєгубов

Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

"У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати «200-м маршрутом»", – наголосив голова ОВА.