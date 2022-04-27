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"Врятуйте гарнізон "Маріуполь". Застосуйте процедуру extraction", – Волина записав нове звернення з "Азовсталі"

Командир морпіхів навів приклад подій у Дюнкерку під час Другої Світової війни.

"Врятуйте гарнізон "Маріуполь". Застосуйте процедуру extraction", – Волина записав нове звернення з "Азовсталі"
Сергій Волина
Фото: скрин відео

Виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина записав чергове звернення із Маріуполя, який окупанти тримають в осаді з початку війни. Він закликав застосувати процедуру екстракції (extraction) до маріупольського гарнізону та цивільних, котрі переховуються на "Азовсталі".

Волина нагадав, що захисники Маріуполя вже 62 дні ведуть бойові дії в повному оточенні. Понад 600 бійців поранені та потребують медичної допомоги, а на заводі "Азовсталь", де вони зараз перебувають, немає потрібних умов, препаратів та персоналу.

Разом із захисниками міста в умовах гуманітарної катастрофи перебувають сотні цивільних, серед яких люди з інвалідністю та поранені. Маріуполь практично стертий з лиця землі, вже загинули багато мирних жителів.

"Я звертався до всіх світових лідерів, дипломатів, папи Франциска – кричав, наскільки міг, щоб нас почули та застосували до нас процедуру extraction… Врятуйте гарнізон "Маріуполь". Застосуйте процедуру extraction. Сьогодні – не 1940-й, сьогодні – 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі загинуть у бою", – сказав керівник україгських морпіхів.

Волина навів приклад подій у Дюнкерку під час Другої Світової війни, коли після прориву лінії Мажино у травні 1940 року і капітуляції Нідерландів частини британських експедиційних сил під командуванням лорда Джона Горта, французькі частини та з'єднання, що входили до 16-го корпусу, і залишки бельгійських військ виявилися заблокованими в районі міста Дюнкерк.

Військам союзників, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступ танків. Гітлер наказав "не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км" і не використовувати проти блокованого угруповання танки.

Вінстон Черчилль у знаменитій промові у 1940 році назвав події в Дюнкерку "чудесним визволенням". Похвала Черчилля призначалася рятувальній операції, в рамках якої 338 226 французьких і британських солдатів були евакуйовані з пляжу та гавані міста Дюнкерк у Франції.

Нагадаємо, під час зустрічі тет-а-тет у Москві 26 квітня Путін і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.

По закінченню зустрічі прессекретар Гутерреша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі.

Сьогодні речник Путіна Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі із генсеком "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".

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