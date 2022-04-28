Через пошкодження зупинили роботу двох газорозподільних станцій у Донецькій та Харківській областях, - Оператор ГТСУ

Станом на 28 квітня через пошкодження розподільних мереж облгазів були зупинені дві газорозподільні станції — у Донецькій і Харківській областях.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Оператора ГТС України.

"Загальна кількість відключених газорозподільних станцій становить 47 з 1395. За сприяння військово-цивільних адміністрацій триває спільна робота з місцевими облгазами з відновлення газопостачання для низки населених пунктів України", - зазначили в компанії.

За даними оператора, найбільша кількість відключених ГРС припадає на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Харківську області — це 85% від загальної кількості.

Через активні бойові дії фахівці не можуть отримати доступ до низки об’єктів для проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, в березні Оператор ГТС України заявив, що російські окупанти намагаються потрапити на територію компресорних станцій у Куп'янську (Харківщина) і Новопскові (Луганщина) та втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи.

Наприкінці березня через війну було відключено 44 газові системи міського та обласного значення.