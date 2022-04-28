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Донецька прокуратура повідомила про підозру в держзраді псевдозаступниці "голови" Маріуполя

"Підозрювана пропагує діяльність керівника псевдореспубліки "ДНР" та окупаційної адміністрації міста з метою формування думки серед населення і світової спільноти про нібито законність дій загарбників".

Донецька прокуратура повідомила про підозру в держзраді псевдозаступниці "голови" Маріуполя
Фото: Facebook/Павло Угровецький

Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру в державній зраді депутатці Маріупольської міської ради від ОПЗЖ, яка добровільно надала згоду на співпрацю з окупантами.

Про це повідомив у Facebook керівник прокуратури Павло Угровецький.

"Вдаючи із себе так звану заступницю "голови адміністрації м. Маріуполя", підозрювана пропагує діяльність керівника псевдореспубліки "ДНР" та окупаційної адміністрації міста з метою формування думки серед населення і світової спільноти про нібито законність дій загарбників", - зазначив Угровецький.

Він додав, що підозрювана в інтерв’ю російським ЗМІ заявила про особисту підтримку проведення 9 травня в Маріуполі акції-маршу "Бессмертный полк".

"Санкція ч. 2 ст. 111 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна", - повідомив керівник Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" припинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй парламентській фракції та звернулася до правоохоронців з проханням розслідувати, чи перейшов він на бік російських окупантів у Херсонській області.

На Харківщині затримали жінку, яка передавала окупантам інформацію про ЗСУ.

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