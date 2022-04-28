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У Маріуполі окупанти поновили обшуки і затримання, можливі провокації перед підготовкою штурму Азовсталі

Російські війська активізувалися в районі парку "Веселка". 

У Маріуполі окупанти поновили обшуки і затримання, можливі провокації перед підготовкою штурму Азовсталі

У Маріуполі окупанти поновили активність у районі парку "Веселка". Вони обшукують і затримують там людей, попередили в Telegram Маріупольської міської ради.

"Йде інтенсивне переміщення військової техніки. Просимо маріупольців бути обережними. Можливі провокації перед підготовкою чергового штурму Азовсталі", – йдеться в повідомленні.

Азовсталь, попри постійні бомбові удари, продовжує триматися. На заводі в укриттях перебуває щонайменше 2000 цивільних, включно з дітьми, повідомляв засновник полку "Азов" Андрій Білецький LB.ua. Крім них, на Азовсталі залишаються українські захисники. За даними розвідників, росіяни можуть застосувати хімічну зброю проти людей, які перебувають на заводі "Азовсталь". Згідно з останніми даними, аби уникнути втрат серед збройних сил Росії, ворог може влаштувати так зване викурювання українських захисників і мирного населення з підприємства. 

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