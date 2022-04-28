У Бучі та Ірпені повністю запущено системи водопостачання

У містах Буча та Ірпінь на Київщині повністю запущено системи водопостачання.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Однак в Ірпені через відсутність електроенергії водопостачання в будинках поки що відсутнє, крім 1-2 поверхів.

У повному обсязі працюють 7 артезіанських свердловин.

У селі Михайлівка-Рубежівка та смт Гостомель заповнено водою водонапірну башту, де люди мають можливість набирати питну воду.

У Гостомелі зафіксовано пориви на водопровідних мережах.

У селі Козинці станом на 28 квітня заплановано повністю відновити надання послуг з централізованого водопостачання.

У селах Микуличі, Клавдієво-Тарасове, смт Немішаєве повністю відновлено надання послуг з централізованого водопостачання.

У смт Макарів частково відновлено електропостачання та частково централізоване водопостачання.

У смт Бородянка усі водопровідні мережі селища наповнено водою, однак через суттєві пориви на водопровідній мережі та на 60% зруйнованої запірної арматури виникають перебої з постачанням води.

“Чорнобильський масив смт Бородянки повністю забезпечено централізованим водопостачанням і водовідведенням, а це майже 30% усіх споживачів”, – зазначив Павлюк. Центральна районна лікарня забезпечена централізованим водопостачанням.

У селах Нове Залісся та Пилиповичі повністю відновлено надання послуг з централізованого водопостачання.

У смт Димер повністю відновлено надання послуг з централізованого водопостачання.Однак через суттєві пориви у водопровідних мережах трапляються перебої в подачі води. Аварійні служби постійно працюють над ремонтом мереж.

У смт Іванків повністю відновлено надання послуг із централізованого водопостачання. У 34 пунктах Іванківської громади повністю відновлено надання послуг з централізованого водопостачання.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що збитки, завдані інфраструктурі України внаслідок війни, становлять майже 90 мільярдів доларів США.