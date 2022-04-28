Зараз у Маріуполі середньовічні умови життя, можуть спалахнути смертоносні епідемії, – міськрада

У Маріуполі незабаром можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії.

Про це йдеться у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

Серед причин: відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами та катастрофічного браку питної води та їжі.

“Холера, дизентерія та кишкова паличка. Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію. Вже зараз температура повітря сягає 20 градусів. Тож скоро в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії”, – йдеться у повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами.

“Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація”, – сказав Бойченко.

Нагадаємо, у Кремлі відмовились від домовленостей з генсеком ООН про евакуацію людей з Маріуполя. Прессекретар Путіна заявив, що "конкретних домовленостей досягнуто не було".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти ставляться до маріупольців як до рабів, місто перетворюють на реальне гетто. Усередині міста обмежено пересування, видають дозволи для перебування на вулиці.