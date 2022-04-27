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У Кремлі відмовились від ​домовленостей з генсеком ООН про евакуацію людей з Маріуполя

Прессекретар Путіна заявив, що "конкретних домовленостей досягнуто не було".

У Кремлі відмовились від ​домовленостей з генсеком ООН про евакуацію людей з Маріуполя
Фото: polit.ru

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив що на зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".

Пєскова цитують російські ЗМІ.

При цьому прессекретар Путіна погодився, що тема евакуації обговорювалась.

"Ця тема справді була паном Гутеррешем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься, якихось конкретних домовленостей у цій галузі немає", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, під час зустрічі тет-а-тет у Москві 26 квітня Путін і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.

По закінченню зустрічі прессекретар Гутерреша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі.

Після візиту до РФ генсек ООН відвідає Україну. У Києві він повинен зустрітися з Володимиром Зеленським.

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