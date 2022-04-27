Прессекретар Путіна заявив, що "конкретних домовленостей досягнуто не було".
У Кремлі відмовились від домовленостей з генсеком ООН про евакуацію людей з Маріуполя
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив що на зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".
Пєскова цитують російські ЗМІ.
При цьому прессекретар Путіна погодився, що тема евакуації обговорювалась.
"Ця тема справді була паном Гутеррешем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься, якихось конкретних домовленостей у цій галузі немає", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, під час зустрічі тет-а-тет у Москві 26 квітня Путін і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.
По закінченню зустрічі прессекретар Гутерреша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі.
Після візиту до РФ генсек ООН відвідає Україну. У Києві він повинен зустрітися з Володимиром Зеленським.