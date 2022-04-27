"Озі дуже добре відомий в Україні, і я думаю, вони були б щасливі".

Британський музикант Оззі Осборн та його дружина Шерон мають намір розмістити у своєму маєтку в Бакінгемширі дві українські родини біженців від російського вторгнення.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Daily Mail.

"Озі дуже добре відомий в Україні, і я думаю, вони були б щасливі", – зазначила Шерон Осборн.

Також вона розкритикувала британський уряд за те, що, на її думку, він недостатньо робить для українських біженців. Зокрема, за її словами, влада гальмує процес переселення українських біженців до Британії через бюрократію.

На початку квітня подружжя Осборнів записало відеозвернення на підтримку України.

Нагадаємо, раніше США також оголосили про запуск нової програми для українських біженців.