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Держави-члени ОДКБ не хочуть воювати проти України і дотримуються нейтралітету, – ГУР

Попри наполягання РФ, учасники організації не хочуть проводити миротворчі операції поза межами своїх країн.

Країни – члени Організації договору колективної безпеки не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначимо, ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

“Попри наполягання РФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих ДНР та ЛНР", – йдеться у повідомленні.

Натомість члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території РФ або Білорусі. Але тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію.

Зокрема, 15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ, питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.

“Наразі всі країни-учасники ОДКБ дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність “ДНР”/”ЛНР””, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що провів на території України спеціальну операцію "зі звільнення білорусів".

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