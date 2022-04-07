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Лукашенко розповів про спецоперацію "зі звільнення білорусів" на території України

Лукашенко розповів про спецоперацію "зі звільнення білорусів" на території України
Фото: РИА Новости

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що провів на території України спеціальну операцію "зі звільнення білорусів".

Про це повідомляє РИА Новости.

"Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей, насамперед водіїв автомобілів, які на той час потрапили туди. Заарештували півтори тисячі вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, здається, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію з визволення цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели. І всіх наших людей визволили", – Лукашенко.

У середині березня МЗС Білорусі повідомляло, що на території України без змоги виїхати перебувають близько 280 білоруських фур. Зазначалося, що вантажний автотранспорт з водіями-громадянами Республіки Білорусь продовжує також накопичуватися в пунктах пропуску з країнами ЄС: Угорщиною, Румунією, Словаччиною.

За словами речника МЗС Білорусі, практично в ручному режимі 143 екіпажам білоруських фур було надано сприяння у поверненні на батьківщину як автомобілем, так і пішо.

Водночас МЗС Білорусі замовчувало причини загибелі білоруських далекобійників в Україні. За даними опозиційного видання "Наша ніва", двоє громадян республіки загинули 10 березня в Коростені на Житомирщині внаслідок авіаудару російської армії.

Раніше заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич повідомив, що основними напрямками, звідки Росія завдає ударів по Україні, є Білорусь і Чорне море.

Як відомо, проти російських окупантів в Україні воює білоруський добровольчий батальйон імені Кастуся Калиновського.

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