Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
ГоловнаПолітика

У Раді зареєстрували постанову про визнання дій РФ в Україні геноцидом (документ)

Документ опрацьовується у профільному комітеті.

У Раді зареєстрували постанову про визнання дій РФ в Україні геноцидом (документ)
Фото: Pravda Gerashchenko

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті українського парламенту.

Проєкт постанови "Про здійснення Російською Федерацією геноциду української нації" зареєстровано за №7250.

Станом на ранок 6 квітня документ опрацьовується у Комітеті з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Документом передбачається визнати злочинні дії РФ, що тривають на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації.

Згідно з текстом проєкту постанови, документ подано з урахуванням того, що РФ вдалася до умисних дій, спрямованих на знищення української нації. Маються на увазі масові тортури, вбивство мирних жителів, руйнування житлових будівель, інфраструктури життєзабезпечення тощо.

У проєкті зазначається, що Росія є державою-продовжувачем СРСР, відповідальною за геноцид (Голодомор) 1932-33 років і депортацію кримськотатарського народу 1944 року. Також нинішній політичний режим у Москві названо нацистським за суттю.

Крім того, беруться до уваги звернення Маріупольської міської ради від 1 квітня 2022 року, численні докази військових злочинів РФ у Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України.

Українським правоохоронним органам планують доручити вжити вичерпних заходів для забезпечення розслідування злочину геноциду і притягнення винних до встановленої законом кримінальної відповідальності через механізми національного та міжнародного судочинства.

Як повідомляли, кількість цивільних жертв в Ірпені та Бучі вже перевищила кількість убитих у хорватських містах Госпич і Вуковар – міжнародно визнаних випадках воєнних злочинів. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що геноцид в Україні може бути найбільшим у Європі з часів Другої світової.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також