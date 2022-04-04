Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
ГоловнаПолітика

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту притягти Росію до відповідальності за звірства на Київщині

У зверненні зазначається, що всі злочини військових РФ були санкціоновані керівництвом цієї держави. 

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту притягти Росію до відповідальності за звірства на Київщині
Депутати поїхали в Бучу та Ірпінь
Фото: Facebook Руслан Стефанчук

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом притягнути до відповідальності всіх причетних до звірств російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших українських населених пунктах.

Депутати просять якнайшвидше розпочати розслідування, написав у Facebook голова ВР Руслан Стефанчук. Він разом із колегами відвідав Ірпінь та Бучу.

"Просимо якнайшвидше розпочати розслідування, задушити країну-агресора санкціями, терміново допомогти зброєю, виключити рф з усіх міжнародних організацій та не визнавати її членом ООН", – зазначив він.

Стефанчук підкреслив, що за те, що Росія чинить з Україною, вона має стати вигнанцем в усьому світі. Безкарність зла породжує ще більше зла.

Звернення стосується ООН, Європейського Парламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав.

У документі підкреслюється, що закатовані і вбиті мирні мешканці Бучі, Гостомеля Ірпеня та інших міст і сіл були залишені окупантами просто неба та поховані в братських могилах. Сотні людей були вбиті при спробах евакуації.

Там зазначено, що всі ці злочини підтримувались керівництвом Росії.

У відповідь на воєнні злочини депутати зокрема закликають:

  • притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії та причетних військових
  • організувати приїзд Міжнародного кримінального суду до міст звірства російських солдатів для збору доказів
  • невідкладно затвердити нові санкції включно з повним ембарго на російські газ, нафту та вугілля, закрити всі порти для кораблів РФ, відключити всі її банки від SWIFT 
  • сприяти наданню Україні сучасного озброєння – наступального та оборонного
  • не визнавати Росію членом Організації Обʼєднаних Націй

В містах Київської області (як і в інших) російські окупанти катували мирне населення. Масштаб звірств став відомий після звільнення міст і сіл. Світова спільнота висловлює "глибокий шок" і обіцяє нові санкції проти РФ, зокрема проти імпорту її енергетичних ресурсів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також