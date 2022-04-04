Верховна Рада закликала міжнародну спільноту притягти Росію до відповідальності за звірства на Київщині

У зверненні зазначається, що всі злочини військових РФ були санкціоновані керівництвом цієї держави.

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом притягнути до відповідальності всіх причетних до звірств російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших українських населених пунктах.

Депутати просять якнайшвидше розпочати розслідування, написав у Facebook голова ВР Руслан Стефанчук. Він разом із колегами відвідав Ірпінь та Бучу.

"Просимо якнайшвидше розпочати розслідування, задушити країну-агресора санкціями, терміново допомогти зброєю, виключити рф з усіх міжнародних організацій та не визнавати її членом ООН", – зазначив він.

Стефанчук підкреслив, що за те, що Росія чинить з Україною, вона має стати вигнанцем в усьому світі. Безкарність зла породжує ще більше зла.

Звернення стосується ООН, Європейського Парламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав.

У документі підкреслюється, що закатовані і вбиті мирні мешканці Бучі, Гостомеля Ірпеня та інших міст і сіл були залишені окупантами просто неба та поховані в братських могилах. Сотні людей були вбиті при спробах евакуації.

Там зазначено, що всі ці злочини підтримувались керівництвом Росії.

У відповідь на воєнні злочини депутати зокрема закликають:

притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії та причетних військових

організувати приїзд Міжнародного кримінального суду до міст звірства російських солдатів для збору доказів

невідкладно затвердити нові санкції включно з повним ембарго на російські газ, нафту та вугілля, закрити всі порти для кораблів РФ, відключити всі її банки від SWIFT

сприяти наданню Україні сучасного озброєння – наступального та оборонного

не визнавати Росію членом Організації Обʼєднаних Націй

В містах Київської області (як і в інших) російські окупанти катували мирне населення. Масштаб звірств став відомий після звільнення міст і сіл. Світова спільнота висловлює "глибокий шок" і обіцяє нові санкції проти РФ, зокрема проти імпорту її енергетичних ресурсів.