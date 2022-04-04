Верховна Рада закликала міжнародну спільноту притягти Росію до відповідальності за звірства на Київщині

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом притягнути до відповідальності всіх причетних до звірств російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших українських населених пунктах.
Депутати просять якнайшвидше розпочати розслідування, написав у Facebook голова ВР Руслан Стефанчук. Він разом із колегами відвідав Ірпінь та Бучу.
"Просимо якнайшвидше розпочати розслідування, задушити країну-агресора санкціями, терміново допомогти зброєю, виключити рф з усіх міжнародних організацій та не визнавати її членом ООН", – зазначив він.
Стефанчук підкреслив, що за те, що Росія чинить з Україною, вона має стати вигнанцем в усьому світі. Безкарність зла породжує ще більше зла.
Звернення стосується ООН, Європейського Парламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав.
У документі підкреслюється, що закатовані і вбиті мирні мешканці Бучі, Гостомеля Ірпеня та інших міст і сіл були залишені окупантами просто неба та поховані в братських могилах. Сотні людей були вбиті при спробах евакуації.
Там зазначено, що всі ці злочини підтримувались керівництвом Росії.
У відповідь на воєнні злочини депутати зокрема закликають:
- притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії та причетних військових
- організувати приїзд Міжнародного кримінального суду до міст звірства російських солдатів для збору доказів
- невідкладно затвердити нові санкції включно з повним ембарго на російські газ, нафту та вугілля, закрити всі порти для кораблів РФ, відключити всі її банки від SWIFT
- сприяти наданню Україні сучасного озброєння – наступального та оборонного
- не визнавати Росію членом Організації Обʼєднаних Націй
В містах Київської області (як і в інших) російські окупанти катували мирне населення. Масштаб звірств став відомий після звільнення міст і сіл. Світова спільнота висловлює "глибокий шок" і обіцяє нові санкції проти РФ, зокрема проти імпорту її енергетичних ресурсів.