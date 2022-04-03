Зеленський до депутатів, які запропонували змінити гімн: «Припиніть виставляти себе дурнями»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів, які зареєстрували законопроєкт про зміну тексту Державного Гімну.

«У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями, – заявив він. – Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроектів, пропозицій, варто було би взяти зброю в руки та вирушити на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте».

Президент також пообіцяв, що у разі, якщо парламент випадково проголосує за щось подібне, його підпису під такими законопроектами не буде.

Нагадаємо, два нардепи зі «Слуги народу» – Іван Юнаков та Георгій Мазурашу, – а також позафракційна Людмила Буймістер зареєстрували два законопроєкти щодо внесення змін до тексту Державного Гімну України.