​Зеленський з Макроном обговорили перебіг переговорів України та Росії

Під час розмови Президент України наголосив, що необхідно реалізувати ініціативу Франції щодо гумкоридорів із Маріуполя.

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з французьким колегою Еммануелем Макроном.

"Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Також глава держави проінформував Макрона про протидію російській агресії і наголосив, що необхідно реалізувати ініціативу Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя.

Продовжив перемовини з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива 🇫🇷 щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 1, 2022

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявив після засідання Євроради, що хоче провести гуманітарну операцію для евакуації людей з Маріуполя разом із Туреччиною та Грецією. Глава МЗС Греції Нікос Дендіас підтвердив, що планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до українського міста.

Макрон провів переговори в міським головою Маріуполя на тему евакуації, українською владою, а тоді повідомив, що планує вести перемовини з країною-агресором.

30 березня стало відомо, що французький президент, який, напередодні провів телефонну розмову з Путіним, не зміг домовитися про евакуацію людей із Маріуполя.