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​Зеленський з Макроном обговорили перебіг переговорів України та Росії

Під час розмови Президент України наголосив, що необхідно реалізувати ініціативу Франції щодо гумкоридорів із Маріуполя.

​Зеленський з Макроном обговорили перебіг переговорів України та Росії
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з французьким колегою Еммануелем Макроном.

"Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Також глава держави проінформував Макрона про протидію російській агресії і наголосив, що необхідно реалізувати ініціативу Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявив після засідання Євроради, що хоче провести гуманітарну операцію для евакуації людей з Маріуполя разом із Туреччиною та Грецією. Глава МЗС Греції Нікос Дендіас підтвердив, що планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до українського міста.

Макрон провів переговори в міським головою Маріуполя на тему евакуації, українською владою, а тоді повідомив, що планує вести перемовини з країною-агресором.

30 березня стало відомо, що французький президент, який, напередодні провів телефонну розмову з Путіним, не зміг домовитися про евакуацію людей із Маріуполя.

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