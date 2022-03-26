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Макрон хоче провести евакуацію з Маріуполя разом з Грецією і Туреччиною

Президент Франції обговорив це з мером міста та українською владою.

Макрон хоче провести евакуацію з Маріуполя разом з Грецією і Туреччиною
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче провести гуманітарну операцію для евакуації людей з Маріуполя разом із Туреччиною та Грецією. Про це він заявив після засідання Європейської Ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BfmTv.

"Ми збираємося розпочати гуманітарну операцію з Грецією та Туреччиною щодо евакуації всіх тих, хто хоче покинути Маріуполь. Ми організуємо все у найкращих можливих умовах. У цьому місті з населенням понад 400 000 людей ще 150 000 мешканців живуть у катастрофічних умовах", - сказав Макрон.

Le Figaro з посиланням на Макрона пише, що евакуація має відбутися найближчими днями.

"Були конкретні обговорення із мером Маріуполя. Ми робимо це прозоро з президентом Зеленським та українською владою. А потім вестимемо переговори з російською стороною. Ми готуємося зробити це найближчими днями. У мене буде нове обговорення з Владіміром Путіним протягом 48 годин, щоб уточнити деталі", - додав президент Франції.

Окрім того, він додав, що має порушити це питання перед Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя.

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