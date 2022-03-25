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У Славутичі тривають бойові дії, - мер міста

Кількість загиблих уточнюється. 

У Славутичі тривають бойові дії, - мер міста

У Славутичі сьогодні тривали бої з російськими окупантами. Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.

"Сьогодні в Славутичі було важко! Наші захисники тримали оборону, мужньо і самовіддано! Але у нас точно нерівні сили! Наша ТрО протистоїть армії загарбника, і наші хлопці справжні герої! Дякуємо ЗСУ за артилерійську підтримку!" - написав мер.

Також він повідомив, що протягом боїв є загиблі, але кількість та імена уточнюються.

Крім того, мер Славутича додав, що працює наразі дистанційно.

Нагадаємо, що 25 березня у Славутичі містянам заборонили пересуватися по місту через снайперів.

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