Над Донбасом українські сили ППО знищили три російських літака та три безпілотника

На Донеччині та Луганщині українські сили протиповітряної оборони знищили три російських літака та три безпілотника. Про це повідомляєть у зведенні Операції обʼєднаних сил.
"Українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожих літака та три безпілотних літальних апарати противника типу «Орлан-10», - йдеться у повідомленні ООС.
Крім того, українські військові протягом доби змогли відбити девʼять атак російських окупантів.
Нагадаємо, що ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині. В районі Тростянця вкотре розбили техніку окупантів.