Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
ГоловнаНовини -

Над Донбасом українські сили ППО знищили три російських літака та три безпілотника

Крім цього ворог втратив 8 танків, 17 одиниць броньованої техніки та 11 автомобілів.

Над Донбасом українські сили ППО знищили три російських літака та три безпілотника
Фото: ООС

На Донеччині та Луганщині українські сили протиповітряної оборони знищили три російських літака та три безпілотника. Про це повідомляєть у зведенні Операції обʼєднаних сил.

"Українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожих літака та три безпілотних літальних апарати противника типу «Орлан-10», - йдеться у повідомленні ООС.

Крім того, українські військові протягом доби змогли відбити девʼять атак російських окупантів.

Нагадаємо, що ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині. В районі Тростянця вкотре розбили техніку окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також