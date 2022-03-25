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Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році

За словами одного з волонтерів, на її руках кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Фото: Facebook/Інформагентство АрміяInform

ЗСУ захопили в полон відому снайперку з ОРДЛО "Багіру".

Про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяINFORM.

"Багіра" - вона ж Ірина Старикова - розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках - кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

За інформацією офіцера ЗСУ, військового блогера Анатолія Штефана, поранену "Багіру" "покинули свої ж помирати під час бою".

Нагадаємо, 22 березня бійці Закарпатського легіону взяли в полон підполковника з Владикавказа, що був на прямому зв’язку з командувачем 58 армії РФ.

Днями російський канал виклав відео з українською волонтеркою Тайрою (Юлією Паєвською), яку окупанти взяли у полон.

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