За словами одного з волонтерів, на її руках кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

ЗСУ захопили в полон відому снайперку з ОРДЛО "Багіру".

Про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяINFORM.

"Багіра" - вона ж Ірина Старикова - розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках - кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

За інформацією офіцера ЗСУ, військового блогера Анатолія Штефана, поранену "Багіру" "покинули свої ж помирати під час бою".

Нагадаємо, 22 березня бійці Закарпатського легіону взяли в полон підполковника з Владикавказа, що був на прямому зв’язку з командувачем 58 армії РФ.

Днями російський канал виклав відео з українською волонтеркою Тайрою (Юлією Паєвською), яку окупанти взяли у полон.