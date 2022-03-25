Російські окупанти блокують роздачу гуманітарної допомоги в Мелітополі

Російські окупанти у Мелітополі блокують видачу гуманітарної допомоги для мешканців. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вся гуманітарна допомога вже розвантажена у пожежній частині по вул. Героїв Сталінграду. Доречі… У мирний час поїздка із Запоріжжя до Мелітополя триває 2 години. Через численні перепони від окупантів гуманітарна колонна їхала добу. Погана новина - самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають", - повідомив Федоров.

Він також додав, що ймовірно окупанти можуть викрасти частину гуманітарної допомоги, аби продавати її за гроші. Решту віддати російським військовим та їх прихильникам.

Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що російські війська пропустили гуманітарну колону до Мелітополя з ліками та продуктами.