Росіяни пропустили гуманітарну колону до Мелітополя — міський голова

Російські війська пропустили гуманітарну колону до Мелітополя з ліками та продуктами. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міський голова Іван Федоров.

"Учора ввечері о 19:00 не пустили гуманітарний конвой на в'їзді до Мелітополя. […] Пустили його лише сьогодні", - повідомив він у відеозверненні в п'ятницю вранці.

За словами Федорова, колона нині перебуває в пожежній частині, де розвантажують речі першої необхідності для мелітопольців.

Дорогою назад автобуси з колони зможуть забрати близько 350 людей, повідомив мер.