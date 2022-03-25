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Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв стали містами-героями, - указ президента

Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв стали містами-героями, - указ президента
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв стали містами-героями. Відповідний Указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє телеграм-канал Верховної Ради з посиланням на відео-звернення президента.

«Я вдячний усім українцям і українкам. Кожному і кожній за цей місяць боротьби. І, звичайно, – нашим Збройним Силам, нашій Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям і рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом, хто береже наше життя. Нашу вільну Україну», - зазначив Володимир Зеленський при цьому.

Він також підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 7 військовослужбовцям Нацгвардії, із них 5 посмертно.

Також - про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців НГУ та 119 військовослужбовців ЗСУ, 14 керівників місцевих громад, місцевої влади, 31 медпрацівника.

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