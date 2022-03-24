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ЗСУ відбили дев'ять атак росіян на Донбасі та знищили понад 200 окупантів

Знищено 12 танків, близько 20 одиниць техніки противника, 9 артилерійських систем, два літаки, та два безпілотники ворога.

ЗСУ відбили дев'ять атак росіян на Донбасі та знищили понад 200 окупантів
Архівне фото
Фото: Пресцентр ЗСУ

Збройні сили України продовжують захищати Україну від російських загарбників на Донецькому та Луганському напрямках. Так, протягом доби військові успішно відбили дев'ять атак ворога і завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також дев'ять артилерійських систем.

Загальні втрати росіян склали понад 200 осіб.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника.

Нагадаємо, раніше в зоні ООС українські військові знищили близько 150 одиниць живої сили, 2 танки, 7 БМП та 1 БТР.

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