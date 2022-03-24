ЗСУ відбили дев'ять атак росіян на Донбасі та знищили понад 200 окупантів

Збройні сили України продовжують захищати Україну від російських загарбників на Донецькому та Луганському напрямках. Так, протягом доби військові успішно відбили дев'ять атак ворога і завдали втрат російським окупантам.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також дев'ять артилерійських систем.
Загальні втрати росіян склали понад 200 осіб.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожих літака та два безпілотних літальних апарати противника.
Нагадаємо, раніше в зоні ООС українські військові знищили близько 150 одиниць живої сили, 2 танки, 7 БМП та 1 БТР.