Двоє мешканців окупованих Росією районів Донеччини, яких відправили на війну проти України, потрапили в полон до полку "Азов" і розповіли про ситуацію в так званій армії ОРДЛО.

Відео допиту опублікувала пресслужба "Азова".

Один із затриманих назвався Ігорем Прасоловим, мешканцем Харцизька. Чоловік розповів, що він вийшов у магазин, але його затримали представники окупаційної влади і відвезли в Іловайськ, де його мобілізували та "призначили командира". Він "відпросився" купити їжі та знову втік у Харцизьк. Однак, через пару днів ситуація повторилася і його знову "мобілізували" але цього разу - під конвоєм. Чоловіка направили до Горлівки, а звідти - в Маріуполь.

"Виидали п'ять патронів і відправили в Маріуполь. Пішки", - сказав він.

Чоловік розповів, що отримав від командира наказ стріляти по мирним мешканцям, адже вони "можуть бути перевдягненими військовими". Потім його взяли в полон "азовці" і послідувало "одєтіє пакета на голову".

Другий полонений розповів, що долучився до лав терористів "ДНР" ще з 2014 року. Вінн назвавася Костянтином Лєготним, 1985 року народження. Прописаний в Макіївці.

Він розповів, що спочатку долучився до батальону терористів "Восток", однак пішов звідти, через "непорозуміння з командуванням". Чоловік вихнав, що їхні командири займалися грабуванням та пиячили. У 2016 році він повернувся на "службу". Також він зазначив, що їм видали "дуже якісну та теплу" форму ЗСУ.

"З історією, як в голівудському блокбастері, про страх перевдягнених в укропів ополченців застрелити одне одного, бо заплуталися хто є хто. Таке трапляється, коли раби приходять "звільняти" вільних людей, замість того, аби звільнити себе", - зазначили в "Азові".

Нагадаємо, правозахисники пояснили, що робити жителям Криму та ОРДЛО, якщо їх "мобілізували" російські окупанти.

Українська розвідка ще в грудні повідомляла, що Збройні сили РФ почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Протягом місяців окупанти намагались примусово посилити свою укомплектацію за рахунок місецвих мешканців.

"Мобілізація" на тимчасово окупованих територіях Донбасу виглядає як звичайний "відлов". Таким чином росіяни намагаються приховати реальні втрати.