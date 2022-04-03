Чернігів знищений на 70%, - Атрошенко

За словами мера, в окремих районах місто вже нагадує Маріуполь.

Чернігів у результаті обстрілів та атак з боку російських окупантів знищений на 70%.

Про це розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

"У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як їм дожити до завтра", – зазначив він.

Він також звернув увагу на необхідність кращої оборони міста в подальшому.

"У нас зосередження військ РФ на кордоні з Білоруссю. Нас цікавить, як буде працювати ППО, чи будуть продовжувати падати бомби на голову", – додав Атрошенко.

Нагадаємо, як заявив командувач військ оперативного командування "Північ" Віктор Ніколюк, росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова через поганий морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами.

1 квітня керівник ОВА Вячеслав Чаус заявив, що російська армія відходить з Чернігівської області, але можливі авіаційні і ракетні удари по регіону.