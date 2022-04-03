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Тимошенко про злочини російських окупантів на Київщині: відповісти має кожен

Жоден українець ніколи не забуде й не пробачить цих страшних злочинів, впевнена політик.

Тимошенко про злочини російських окупантів на Київщині: відповісти має кожен
Фото: Макс Требухов

Кожен, хто був причетний до жахливих звірств, скоєних в окупованих населених пунктах Київщини, має відповісти за них та понести найсуворіше покарання – навіть якщо на їх розслідування підуть роки.

На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у дописі на своїй Фейсбук-сторінці.

«Переглядаю фото звільнених міст навколо Києва і не можу дібрати слів. Бо не існує таких термінів, які могли б описати побачене… Відповісти має кожен, хто був причетний до цих жахливих звірств… хай на це навіть знадобляться роки та десятиліття», – вважає Юлія Тимошенко.

Вона переконана, що жоден українець ніколи не забуде й не пробачить цих страшних злочинів проти цивільних жителів. А задокументовані факти правопорушень мають остаточно довести світовим лідерам важливість спільної боротьби проти путінського режиму.

«Кожен світовий лідер, який має нині змогу захистити наших людей, але продовжує вагатися – стає співучасником геноциду, що його влаштувала на території України путінська росія своїми ракетами та бомбами, руками своїх нікчемних садистів-солдатів…» – підсумувала Юлія Тимошенко.

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