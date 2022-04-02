Якщо українці підтримають на референдумі вступ до НАТО, то з Росією можуть бути нові переговори, – Арахамія

Якщо українці вирішать не погоджуватись на позаблоковий статус, то угода з РФ не зможе набути юридичної сили.

Питання нейтральності України буде виноситися на референдум. Якщо з РФ і країнами-гарантами буде ухвалено договір із прописаним позаблоковим статусом, то наступним завданням буде внесення змін щодо Конституції України. Водночас якщо українці підтвердять курс на НАТО – угода не зможе запрацювати.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу", голова перемовної групи з РФ Давид Арахамія в ефірі телеканалів.

"Для того, щоб це зробити, ми хочемо референдум. Тобто це вирішувати буде український народ, а не українські політики. І російська сторона дуже активно спочатку протидіяла цій нормі, але згодом погодились теж, що це єдиний вихід із такої ситуації", – заявив він.

Нардеп підкреслив, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану референдум проводитись не може. Тобто РФ має відвести свої війська принаймні до позицій станом на 23 лютого, до повного втогнення.

Якщо на референдумі більшість українців підтримують курс на НАТО, а не позаблоковий статус, то це означатиме, що угода з РФ не буде остаточно мати юридичну силу.

"Чи повернемось до стану війни, можливо – як може бути, чи повернемось до перемовин, і будемо вирішувати це іншим шляхом", – сказав він.

В якості гарантів безпеки Україна бачить ядерні держави – Францію, Китай, США, також Великобританію і Туреччину. Інші країни зможуть приєднатися до гарантій повністю або вибірково. Арахамія вважає, що США і Великобританія приєднаються в останню чергу, коли побачать підтримку інших країн. Нині погодились три держави – Туреччина, Німеччина та Італія.

Нагадаємо, позаблокового статусу, тобто відмови від курсу на НАТО, від України вимагає країна-окупантка. Президент Володимир Зеленський наголошував, що Альянс ясно дав зрозуміти – поки Україну до своїх лав брати не збирається.

Водночас курс держави на НАТО прописаний в Конституції. Зеленський говорив, що закріплення нейтрального статусу можливе після референдуму, однак він може відбутися лише після виведення російських військ з території України.