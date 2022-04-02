У Києві створили окрему роту для охорони об’єктів критичної інфраструктури, - Кличко

У Києві створили окрему роту для охорони об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він показав відео з присяги бійців цієї роти.

«Київ продовжує посилювати оборону. Зокрема, захист і охорону ключових об‘єктів критичної інфраструктури. Тих, що забезпечують функціонування міста - зокрема, постачання світла, води, газу, теплової енергії та інших. Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Неодноразово були намагання пошкодити і об‘єкти інфраструктури життєзабезпечення столиці. Щоб взяти їх під надійний захист, в Києві сформували окрему охоронну роту батальйону військової частини. Служать у ній, зокрема, і 7 депутатів Київради», - зазначив мер.

Мер Києва зазначив, що бійці окремої роти прийняли присягу на вірність народу України.

«Сьогодні бійці, які обороняють об‘єкти критичної інфраструктури столиці, прийняли присягу на вірність народу України. Вони вже пройшли навчання та мають необхідний практичний досвід і навички захисту таких об’єктів в умовах воєнного стану. Місто тісно співпрацює з керівництвом сухопутних військ Збройних сил України для захисту столиці в усіх сферах. Разом вистоїмо і переможемо! Слава Україні!», - підсумував Кличко.