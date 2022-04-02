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З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців

Більшість вбитих - чоловіки.

З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
Фото: Скрін з відео

Українські військові, які звільнили місто Буча на Київщині, фіксують велику кількість злочинів проти цивільного населення з боку російських окупантів. На вулицях міста лежить багато тіл вбитих мирних мешканців.

Про це у Facebook написав адвокат Ілля Новіков, який оприлюднив відповідне відео з місця подій.

"Щойно отримали ексклюзивні матеріали з Бучі, які прямо засвідчують злочини проти людяності з боку рашистських окупантів. Негайно за дорученням Петра Порошенка сформували робочу групу юристів, які на місці мають задокументувати всі факти цих нелюдських злочинів для міжнародних судів. Це - справа честі для нашої команди - домогтися справедливого суду над путінським режимом і кожним вижившим учасником російської агресії", - написав Новіков.

На відео, яке оприлюднив Новіков, видно велику кількість тіл вбитих цивільних мешканців на одній з вулиць Бучі. Трупи лежать прямо на дорозі. Більшість вбитих - чоловіки. У багатьох вбитих зв'язані руки. 

Нагадаємо, що 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук у відеозверненні повідомив, що місто звільнили від російських загарбників. Зранку 1 квітня в міськраді Бучі повідомили, що агресор замінував кондитерську фабрику, а печиво отруїв, і закликали жителів не заходити на територію об'єкта.

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