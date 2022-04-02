Служба безпеки України у першу ніч російського вторгнення запобігла зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує пресслужба відомства.

"З початку повномасштабної агресії РФ оперативно виявлено та нейтралізовано більше 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України. Найбільша їх кількість припала на ніч вторгнення – саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Втім ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг", - сказав речник.

За словами Дехтяренка, співробітники СБУ знешкодили всі спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі українські електронні ресурси або використати їх для поширення пропагандистських матеріалів.

Повідомляється, що наразі створено платформи для цілодобового обміну інформацією між всіма інституціями, що можуть стати об’єктами ворожих посягань. Крім того, СБУ почала низку розслідувань, щоб встановити і притягнути до відповідальності організаторів та всіх учасників підривної діяльності й агресії проти України.

За попередніми даними, організацією ворожих кібердиверсій займались спецслужби РФ, у тому числі представники ФСБ та російської воєнної розвідки.

"Безпосереднє виконання здійснювали спеціалізовані хакерські угруповання рашистів. Зокрема це APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо. Наразі робота СБУ у посиленому цілодобовому режимі триває. А наші слідчі встановлюють весь ланцюжок зловмисників, щоб притягнути їх до відповідальності", - сказав Дехтяренко.

Нагадаємо, що видання The Times повідомило, що китайські урядові хакери провели низку кібератак на українські військові та енергетичні об’єкти напередодні початку повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого. Інформація про це нібито надійшла від неназваного посадовця СБУ та містить посилання на внутрішні документи служби. Однак потім Служба безпеки України заявила, що не надавала ЗМІ жодної інформації про кібератаку з Китаю та не має стосунку до заяв, оприлюднених The Times.

А 28 березня фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації нейтралізували масовану кібератаку на Укртелеком.