Російські окупанти в Білорусі влаштували мародерський базар, де продають вкрадене в Україні майно

В місті Мозир скупчуються російські військові КАМАЗи з вкраденими речами.

В місті Наровля (Білорусь) окупанти облаштували базар, де продають здобуте шляхом мародерства в Україні майно (пральні та посудомийні машини, холодильники, прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика).

Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту – долари та євро. Але через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки.

Також з міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку.

В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК.

12 березня стало відомо, що окупанти з Росії отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" через серйозні логістичні проблеми агресора. Таким рішенням армія РФ фактично легалізувала мародерство.