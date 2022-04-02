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Українські десантники з протитанкового комплексу "Корсар" знищили два ворожих гелікоптери на Харківщині

Після ураження ракетою, некерований гвинтокрил зіштовхнувся зі ще одним, що летів позаду

Українські десантники з протитанкового комплексу "Корсар" знищили два ворожих гелікоптери на Харківщині
Легкий переносний ракетний комплекс «КОРСАР»
Фото: luch.kiev.ua

Житомирські десантники на Харківщині знищили два вертольота Мі-8 російськиї військ.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"З початком відкритого російського вторгнення, підрозділами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищено чималу кількість озброєння, військової техніки та живої сили, в тому числі і вертольотів армійської авіації противника. Зокрема, учора за підтвердженнями даними, військовослужбовцями 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України було збито два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 ЗС російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєтсья, що вертольоти були знищені розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу "Корсар".

"Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль! Після ураження ракетою, некерований повітряний противник завалившись набік при падінні зіштовхнувся зі своїм же гвинтокрилом, який летів позаду. На відео палають вертольоти противника після "успішного" приземлення. Ми пишаємося майстерністю, військовим успіхом та професіоналізмом наших десантників!", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, станом на сьгодні загальні бойові втрати російських військ орієнтовно склали близько 17800 осіб.  Також окупанти втратили 631 танк, 1776 бойових броньованих машин, 317 артилерійських систем, 100 РСЗВ, 54 засобів ППО.

ЗСУ знищили 143 ворожих літаки та 134 гелікоптери, 1236 одиниць автомобільної техніки, сім кораблів та 76 цистерн із ПММ, 87 безпілотників, 24 одиниці спеціальної техніки та чотири п.скові установки ОТРК/ТРК.

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