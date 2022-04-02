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Зеленський: Українці не приймуть жодного результату у війні проти Росії, крім перемоги

Президент наголосив, що питання територіальної цілісності і суверенітету не обговорюється.

Зеленський: Українці не приймуть жодного результату у війні проти Росії, крім перемоги
Фото: foxnews.com

Для України у війні з російськими окупантами прийнятна лише перемога, але Київ не піде заради миру на територіальні поступки.

Про заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу FoxNews.

"Перемога правди - це перемога України і українців. Питання в тому, коли це закінчиться. Це глибоке питання. Це болісне питання. Крім перемоги, український народ не прийме ніякого результату", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість поступитися деякими українськими територіями заради підписання мирної угоди, Зеленський сказав: "Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності і суверенітету не обговорюється".

Він наголосив, що очікує від провідних країн світу зобов'язань щодо безпеки України, а також висловив переконання, що Україна здатна зробити НАТО набагато сильнішим.

"НАТО не хоче приймати нас. Я вважаю, це помилка, тому що якби ми приєдналися до НАТО, ми б зробили Альянс набагато сильнішим. Ми - не слабка держава. Ми не пропонуємо підсилювати нас за рахунок країн НАТО… Ми – це додаткова сила, рушійна сила. Гадаю, Україна – це важлива складова Європейського континенту", - сказав Зеленський.

Президент додав, що якщо Україну не приймають в НАТО, то нехай принаймні країни-члени допоможуть важкою зброєю.

 "Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете дати нам F-18 чи F-19 або що у вас є, дайте нам старі радянські літаки… Ось і все. Дайте їх мені в руки. Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, громадські діячі Чехії хочуть висунути Зеленського на Нобелівську премію миру.

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