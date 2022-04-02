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На кордоні затримали генерал-майора СБУ в запасі з підробленими документами

Він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового.

Фото: dbr.gov.ua

У пя'тницю під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий офіцер запасу Служби безпеки.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що в умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску "Тиса", що на Закарпатті. Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового.

За цим фактом слідчі Територіального управління ДБР у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу. Проводяться слідчі (розшукові) дії.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський позбавив військових звань генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова та ексначальник УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.

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