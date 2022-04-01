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Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки

"Випадковим генералам з нами не по дорозі!", - наголосив президент.

Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський позбавив військових звань генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова та ексначальник УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"І сьогодні ухвалене ще одне рішення. Щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та екс-начальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що усі офіцери, які зрадили батьківщину, будуть позбавлені звань.

"Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінного будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, вищих військових звань", - сказав президент.

"Випадковим генералам з нами не по дорозі! А справжнім героям зі Служби безпеки – така ж абсолютна подяка, як і кожному та кожній, хто щиро захищає нашу державу. Серед службовців героїв справді дуже багато. Дякуємо їм!", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця. Перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше. Упродовж березня правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, пов'язаними із Наумовим.

Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як службу в 2019 році очолив Іван Баканов. У жовтні 2020 року "Схеми" знайшли і показали численне елітне майно, оформлене на родину Наумова. Наприкінці липня 2021 року Наумов пішов із посади, але, за даними журналістів, не втратив свого впливу.

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