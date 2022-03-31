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Родичі загиблого в Україні російського військового подали до суду на військове керівництво, - Генштаб

Один такий випадок зафіксовано в Західному воєнному окрузі.

Родичі загиблого в Україні російського військового подали до суду на військове керівництво, - Генштаб
Фото: МВС України

Родичі загиблого в Україні російського військового подали до суду на військове керівництво. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше Білий дім заявляв, що Президента Росії Володимира Путіна дезінформують радники щодо діяльності його військових в Україні та впливу санкцій на економіку його країни.

За повідомленнями українського Генштабу, загальні бойові втрати Росії у повномасштабній війні проти України склали близько 17 500 військових.

Ворог позбувся 614 танків, 1735 бойових броньованих машин, 311 артилерійських систем. 

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