​На зв'язок вийшли освітяни окупованого Мелітополя, - Гриневич

Вона розповіла, що 18 директорів закладів освіти окупованого міста звільнилися за власним бажанням попри погрози окупантів.

З окупованого Мелітополя вийшли на зв'язок освітяни.

Про це повідомила у Facebook проректорка Київського університету ім. Б. Грінченка, ексміністерка освіти Лілія Гриневич.

"Зв'язку і інтернету по місту Мелітополь немає вже 5 днів. Окупанти намагаються запустити освітній процес. Їздили по домам керівників, залякували і наказали у середу 30.03 явитися на нараду із новопризначеним псевдо начальником управління освіти", - написала Гриневич.

Вона розповіла, що 18 директорів закладів освіти, які ще діють в окупованому Мелітополі, передали на подвір'ї автомоторного технікуму свої заяви на звільнення за власним бажанням.

"Вийшла Данільченко (псевдо мер) у супроводі автоматчиків, наказувала їм зайти у приміщення. Коли вони відмовилася і почали швидко розходитися, вона крикнула щоб всіх сьогодні нах@й із Мелітополя", - повідомила ексміністерка.

Гриневич наголосила, що владі "треба виробити механізми підтримки освітян на окупованих територіях".

Нагадаємо, 27 березня в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області зник український зв'язок і інтернет. Натомість в місті працюють російські оператори.

Раніше стало відомо, що окупанти змушують вчителів міста проводити навчальний процес у школах російською мовою. А щоб залякати освітян Мелітополя і змусити їх до співпраці, загарбники викрали очільницю міського відділу освіти Ірину Щербак.