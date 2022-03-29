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В Мелітополі окупанти викрали керівницю відділу освіти і насаджують вивчення російської в школах, - Денісова

Жоден директор школи та дитячого садка міста не погодився взаємодіяти з окупантами.

В Мелітополі окупанти викрали керівницю відділу освіти і насаджують вивчення російської в школах, - Денісова
Фото: EPA/UPG

Щоб залякати освітян Мелітополя і змусити їх до співпраці, російські окупанти викрали очільницю міського відділу освіти Ірину Щербак.

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.

"Рашисти звинувачують її у "розтраті бюджетних коштів", - додала Денісова.

Омбудсман розповіла, що в Мелітополі росіяни відвідують школи і дитсадки та змушують вчителів та вихователів "відновити навчальний процес російською мовою за незрозумілою російською програмою".

"Жоден директор школи та дитячого садка не погодився взаємодіяти з окупантами. Вчителі та вихователі відмовилися відновлювати навчальний процес російською мовою", - зазначила Денісова.

Омбудсман звернулася до міжнародної спільноти із закликом "посилювати тиск на державу-агресора з метою спонукання до припинення порушення прав громадян України, деокупації всіх територій та виведення рашистських військ з України".

Нагадаємо, 11 березня росіяни викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Через 5 днів його звільнили з полону.

Сьогодні на Херсонщині російські окупанти викрали міського голову Голої Пристані Олександра Бабича. За фактом викрадення посадовця прокуратура розпочала кримінальне провадження.

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