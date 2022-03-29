"Нам потрібно більше зброї від наших західних партнерів, щоб виграти цю війну", - Єрмак

"Ми, безперечно, вдячні за допомогу, яка зараз надається Заходом, включно із санкціями проти Росії, але війна продовжується".

Україні потрібно більше зброї від західних партнерів, щоб виграти війну з Росією.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив у своєму Telegram коментар для телеканалу MSNBC.

Керівник ОПУ подякував Заходу за допомогу і санкції, але підкреслив, що "війна продовжується".

"Люди втрачають власні домівки та життя. Росіяни обстрілюють наші міста ракетами по кілька разів на день, руйнують їх. І ми повинні розуміти всі, що у цій війні нам потрібна лише перемога", - підкреслив Єрмак.

Він сказав, що Україні "необхідні винищувачі та системи ППО, щоб закрити наше небо. Потрібна важка зброя та далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню, протикорабельні ракети, бойові дрони і якомога скоріше".

"Скільки ще втрачених життів українців потрібно, щоб в нас запрацював ленд-ліз?" - наголосив керівник Офісу президента України.

Нагадаємо, напередодні Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що Україна сьогодні прикриває східний фланг НАТО, тому альянс має посилити її військовою технікою.