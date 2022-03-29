Росія взяла до розгляду пропозиції щодо гарантій безпеки для України, - Подоляк

Заступник голови Офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк розповів детальніше про низку договірних позицій, які РФ взяла до розгляду, за результатами зустрічі делегацій. Про це повідомляє пресслужба ОП.

За його словами, договір про гарантії безпеки дозволяє “на практиці, а не в теорії” отримати дієвий інструмент захисту території України та її суверенітету.

“Країнами-гарантами стають, скажімо так, провідні армії світу, у тому числі з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов'язання - щодо втручання у будь-який конфлікт на території України, щодо негайного постачання зброї”, - зазначив Подоляк.

На його думку, договір про гарантії безпеки дозволяє розпочати перегляд старої моделі глобальної безпеки, “яка не виявила в нинішній ситуації ефективність, та перейти до більш дієвих моделей”.

“Україна має вигляд саме ініціатора реформи глобальної архітектури безпеки. Додатково Україна отримує гарантії обов'язкового входження в єдиний ринок Євросоюзу як повноцінного члена. Що надзвичайно важливо - і щодо фінансування об'ємних програм модернізація економіки, і щодо відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу до ЄС”, - заявив заступник голови ОП.

“Окремо скажу, що присутність поряд із США, Великобританією, Туреччиною, Німеччиною, іншими країнами Росії як країни-підписанти багатостороннього договору накладає на росіян багато додаткових обтяжень і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат. Тільки в рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов'язковості за юридичними договорами”, - додав член української делегації.

Також він окремо прокоментував пропозицію щодо розв’язання кримського питання. Пункт договору, в якому українська сторона пропонує протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя, він називає революційною позицією.

“Це означає, як мінімум, повернення теми Криму в переговорний порядок денний. До цього росіяни категорично відмовлялися від цього. А крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання - ключ до спільного припинення війни”, - важає Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі відбувся шостий раунд переговорів між Україною і Росією щодо умов припинення війни.

За словами члена української делегації Давида Арахамії, сторони працювали над форматом концептом запропонованого Києвом договору безпеки.

Ключова вимога – чіткі юридично зобов'язуючі гарантії безпеки України, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічні статті 5 НАТО. Тобто якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії/військового нападу/операції, вона вправі протягом трьох днів вимагати негайних консультацій. Якщо консультації не призведуть до дипломатичного рішення проблеми, країни-гаранти мають надати військову допомогу, озброєння та закриття небо над Україною.

Якщо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки України вдастся закріпити, Україна буде готова зафіксувати свій статус як без'ядерної та позаблокової держави у формі постійного нейтралітету.

Це означає, що вона не буде розміщувати на своїй території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти і не буде вступати у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на території України буде мати місце у разі отримання згоди країн-гарантів.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, включно з Великою Британією, КНР, США, Францією, Туреччиною, Німеччиною, Канадою, Польщею, Ізраїлем.

Російська сторона взяла до розгляду пропозиції і повернулася в РФ для їх опрацювання й надання відповіді.

До підписання мирної угоди між країнами не дійшло.