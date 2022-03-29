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Міністр фінансів Німеччини заявляв, що Росія захопить Україну за кілька годин, - посол

Чиновник сидів з "такою ввічливою посмішкою і розмовляв так, як ніби поразка українців вже давно вирішена".

Міністр фінансів Німеччини заявляв, що Росія захопить Україну за кілька годин, - посол
Андрій Мельник
Фото: germany.mfa.gov.ua

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів про реакцію німецьких політиків на вторгнення Росії в Україну і назвав ім'я чиновника, який заявив, що РФ захопить Україну за кілька годин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мельника газеті Frankfurter Allgemeine.

За словами дипломата, в опір і перемогу України не повірив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Мельник заявив, що він сидів з "такою ввічливою посмішкою і розмовляв так, як ніби поразка українців вже давно вирішена".

"У вас всього кілька годин", - сказав німецький міністр.

Також Лінднер додав, що поставляти зброю в Україну або відключати Росію від SWIFT безглуздо.

Український посол охарактеризував цю розмову як "найгіршу в житті".

Нагадаємо, 28 березня президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та повідомив його про хід агресії та злочини Росії.

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