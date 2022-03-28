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Окупантів у Славутичі наразі немає, - мер

Російські війська зайшли в місто 26 березня.

Окупантів у Славутичі наразі немає, - мер
Фото: скрін

Славутич залишається під українським прапором - окупантів у місті наразі немає. Про це у відеозверненні повідомив мер міста Юрій Фомічев.  

"Вони зробили свою роботу, яку хотіли зробити, - перевірили місто. Сьогодні (27 березня - ред.) вони завершили це і поїхали. У місті їх немає", - сказав Фомічев.

Чиновник спростував фейки, що нібито місцева влада співпрацює з окупантами та просила їх про гуманітарну допомогу.

"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити, і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми. Нам не треба нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає. Нам допомагають з усіх міст і містечок України", — сказав Фомічев.

Нагадаємо, окупанти зайшли в Славутич 26 березня. Захопили лікарню та викрали мера. Люди вийшли на масовий мітинг, який розганяли стріляниною. Невдовзі мера відпустили, а окупанти залишили місто. Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив сам мер Славутича. За його словами, ситуація в місті контрольована.

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