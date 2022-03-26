Російські окупанти захопили міську лікарню у Славутичі і викрали міського голову міста Юрія Фомічева.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

“За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічів викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу”, – йдеться у повідомленні.

Жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі та сканують – “Славутич-це Україна”, “Слава Україні”.

Розгорнуто великий державний прапор.

“Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світошумові гранати у натовп. Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки”, – зазначили в ОВА.

Оновлення. Як йдеться у Телеграм-каналі Енергоатому, у Славутичі є поранені серед мирного населення.

Оновлення. Міський голова Славутича, представник "Слуги Народу" Юрій Фомічев, якого сьогодні викрали російські окупанти, вже на свободі. Про це йдеться на сайті політичної сили.

Міська рада продовжує свою роботу в повному складі.

Нагадаємо, Славутич перебуває в ізоляції. О 9:00 на площу міста вийшло багато мешканців, а через хвилин 40 почалася стрілянина.

Під містом стоїть колонна танків і піхота окупантів, які стріляють по блокпостах довкола міста.