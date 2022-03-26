Російські окупанти втратили близько 16,5 тис. особового складу, 575 танків та 117 літаків.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 16400 осіб,
- танків ‒ 575 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
- артилерійських систем – 293 од,
- РСЗВ - 91 од,
- засоби ППО - 51 од,
- літаків – 117 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки - 1131 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
- Спеціальна техніка - 19.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 2.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, що 25 березня втрати ворога орієнтовно складали більш ніж 16 100 осіб живої сили.
Також ОТУ "Схід" повідомило про знищення близько 100 російських військових.