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Росіяни втратили в Україні близько 16,5 тис. військових, - Генштаб

Також знищено 127 гелікоптерів ворога.

Російські окупанти втратили близько 16,5 тис. особового складу, 575 танків та 117 літаків.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 16400 осіб, 
  • танків ‒ 575 од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 1640 од, 
  • артилерійських систем – 293 од, 
  • РСЗВ - 91 од, 
  • засоби ППО - 51 од,
  • літаків – 117 од, 
  • гелікоптерів – 127 од, 
  • автомобільної техніки - 1131 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
  • Спеціальна техніка - 19.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 2.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: ДПСУ
Фото: washingtonpost
Фото: Facebook/Інформагентство АрміяInform
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що 25 березня втрати ворога орієнтовно складали більш ніж 16 100 осіб живої сили.

Також ОТУ "Схід" повідомило про знищення близько 100 російських військових.

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