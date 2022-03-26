Також знищено 127 гелікоптерів ворога.

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Російські окупанти втратили близько 16,5 тис. особового складу, 575 танків та 117 літаків.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 16400 осіб,

танків ‒ 575 од,

бойових броньованих машин ‒ 1640 од,

артилерійських систем – 293 од,

РСЗВ - 91 од,

засоби ППО - 51 од,

літаків – 117 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки - 1131 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.

Спеціальна техніка - 19.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 2.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ Фото: Сухопутні війська ЗСУ Фото: Сухопутні війська ЗСУ Фото: Сухопутні війська ЗСУ Фото: Сухопутні війська ЗСУ Фото: Сухопутні війська ЗСУ Фото: ДПСУ Фото: washingtonpost Фото: Facebook/Інформагентство АрміяInform Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що 25 березня втрати ворога орієнтовно складали більш ніж 16 100 осіб живої сили.

Також ОТУ "Схід" повідомило про знищення близько 100 російських військових.