ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
ГоловнаНовини -

На Чернігівщині все відносно без змін, у районах, де можливо, ситуація контрольована, – Чаус

Продовжуються обстріли по тих же об’єктах, що і вчора.

На Чернігівщині все відносно без змін, у районах, де можливо, ситуація контрольована, – Чаус
Фото: facebook.com/viacheslav.chaus

На Чернігівщині все відносно без змін, у районах ситуація контрольована – там, де може бути контрольована. 

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

“Продовжуються обстріли по тих же об’єктах, що і вчора. Тому, чернігівці, сьогодні ми нікуди не ходимо і не їздимо”, – йдеться у повідомленні.

Чаус додав, що “у нас багато роботи, як завжди”. “День буде непростий, але ми все, що запланували, зробимо”, – додав голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, у Чернігові через постійні ворожі обстріли рух мостом для авто і пішоходів усе ще неможливий.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також