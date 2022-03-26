На Чернігівщині все відносно без змін, у районах, де можливо, ситуація контрольована, – Чаус

Продовжуються обстріли по тих же об’єктах, що і вчора.

На Чернігівщині все відносно без змін, у районах ситуація контрольована – там, де може бути контрольована.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

“Продовжуються обстріли по тих же об’єктах, що і вчора. Тому, чернігівці, сьогодні ми нікуди не ходимо і не їздимо”, – йдеться у повідомленні.

Чаус додав, що “у нас багато роботи, як завжди”. “День буде непростий, але ми все, що запланували, зробимо”, – додав голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, у Чернігові через постійні ворожі обстріли рух мостом для авто і пішоходів усе ще неможливий.