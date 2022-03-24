На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок

Частина ворожої колони розбіглася. 

ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
Фото: ОК Північ в Facebook

Сили спротиву Сіверщини ліквідували колону ворожої техніки в лісі Чернігівської області. 

Фотографії оприлюднили на сторінці ОК "Північ" у Facebook.

"Отже, сьогодні десь у лісах Чернігівщини «загубилися» не менше ніж два «тигри», танк і «камаз» орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не забіжать", – повідомили військові. 

Фото: ОК Північ

Учора сили спротиву Сіверщини разом з місцевими патріотами знищили російську бойову броньовану машину "Тигр".

БМ "Тигр" позиціонується ворожою армією як ефективна армійська машина для розвідки, патрулювання та супроводу колон. 

Долучитися до сил українського спротиву та дізнатися, як швидко і ефективно знищувати ворожу техніку, можна на офіційному сайті Центру національного спротиву. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також