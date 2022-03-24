ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок

Сили спротиву Сіверщини ліквідували колону ворожої техніки в лісі Чернігівської області.

Фотографії оприлюднили на сторінці ОК "Північ" у Facebook.

"Отже, сьогодні десь у лісах Чернігівщини «загубилися» не менше ніж два «тигри», танк і «камаз» орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не забіжать", – повідомили військові.

Фото: ОК Північ

Учора сили спротиву Сіверщини разом з місцевими патріотами знищили російську бойову броньовану машину "Тигр".

БМ "Тигр" позиціонується ворожою армією як ефективна армійська машина для розвідки, патрулювання та супроводу колон.

Долучитися до сил українського спротиву та дізнатися, як швидко і ефективно знищувати ворожу техніку, можна на офіційному сайті Центру національного спротиву.