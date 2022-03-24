Росіяни під Миколаєвом: «60% боевой готовности – минус»

Російські строковики бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки та не хочуть воювати.

СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків «Ось телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. А натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники», – повідомляє Служба безпеки.

«Все наши машины, нах*, осталось 2 машины, 2 танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус», – розповідає один окупант іншому.

З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

Путінські вояки радять один одному тікати будь-якими способами: «Все в отказную, в первую машину и сразу съеб*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…».

Нагадаємо, Міністерство оборони України оприлюднило інструкцію для російських військових як правильно здачатися в полон. «Внимание! Русский солдат! Хочешь жить, хочешь увидеть своих родных и близких? Используй свой шанс остаться живым! Следуй этим правилам!» – пише Міноборони.